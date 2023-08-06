Алдонин считает, что футболист Мандрыкин был вратарем от бога

Бывший игрок ЦСКА умер в возрасте 41 года

МОСКВА 6 августа. /ТАСС/. Бывший футболист ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин вносил огромный вклад в победы своих команд и был вратарем от бога. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе армейцев Евгений Алдонин.

Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

"Соболезную семье и близким, очень тяжело подбирать слова, - сказал Алдонин. - Я о Вене помню еще с молодежной сборной. Очень хороший был вратарь и открытый, добрый человек, очень живо интересовался историей. Вениамин был вратарем от бога, он очень рано начал стоять и в "Алании", и в ЦСКА, он вносил значимый вклад в победы своих команд".

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.