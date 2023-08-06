Матыцин считает задачей министров спорта стран СНГ создание условий для сотрудничества

Министр спорта России предложил разработать единый календарный план спортивных мероприятий на пространстве СНГ

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Общей задачей министров спорта стран СНГ является создание условий, при которых будет происходить всестороннее развитие спортивного сотрудничества на межгосударственных площадках. Об этом на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Убежден, что на таких встречах мы можем откровенно поговорить о текущем состоянии спорта в наших странах и предложить новые решения по развитию сотрудничества в интересах спортсменов, - сказал Матыцин. - Мы выбрали верный конструктивный курс взаимодействия, нельзя останавливаться на достигнутом - предлагаем регулярно проводить ежегодные встречи министров спорта стран СНГ и партнеров. Наша общая задача - быть вместе и сформировать такие условия, при которых спортивное сотрудничество на межгосударственных площадках, таких как СНГ, будет системно и всесторонне развиваться. Для этого предлагаем разработать единый календарный план спортивных мероприятий на пространстве СНГ, просим также поддержать нашу инициативу об учреждении межгосударственной премии за вклад в развитие физической культуры и спорта на пространстве СНГ "Сила Содружества".

"Не надо бояться предлагать новые форматы, причем с приставкой плюс. Мы видим по Играм стран СНГ, насколько интересно другим странам, не входящим в содружество, участвовать в подобных соревнованиях. Как отметил в приветствии к участникам и организаторам президент России Владимир Путин, Игры направлены на развитие подлинного спортивного сотрудничества, основанного на традиционных ценностях олимпизма и свободного от любых форм дискриминации. На всех спортивных объектах II Игры стран СНГ проходят в духе дружбы, честной борьбы и единения наших народов", - добавил Матыцин.

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук отметил важность проведения встреч с коллегами из других стран. "Такие встречи позволяют взглянуть шире на организацию и проведение международных спортивных мероприятий, - сказал он. - На полях расширенного совместного заседания мы можем вместе принять и закрепить важные решения и обсудить дальнейшее развитие спорта на пространстве СНГ". В рамках проведения Игр стран СНГ Ковальчук предложил закрепить в регламенте 15 постоянных видов спорта, по которым будут проводиться соревнования, а также дать возможность странам, организующим Игры, добавить дополнительные виды спорта на их усмотрение.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.