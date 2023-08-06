Хоккеисты СКА одержали первую победу на предсезонном турнире в Сочи

Подопечные Романа Ротенберга обыграли "Сочи"

СОЧИ, 6 августа. Петербургский СКА со счетом 6:4 победил "Сочи" в матче предсезонного хоккейного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Дедунов (6-я минута), Арсений Грицюк (6, 50), Святослав Гребенщиков (14), Кирилл Танков (20) и Николай Поляков (42). У проигравших отличились Тигран Ярулин (17), Артур Тянулин (25), Ильдар Шиксатдаров (37) и Даниил Сероух (40).

СКА одержал первую победу на турнире. Ранее петербургский клуб проиграл "Адмиралу" из Владивостока (2:3 после овертайма) и омскому "Авангарду" (1:5). "Сочи" потерпел первое поражение. Ранее сочинцы одолели сборную России (среди игроков до 23 лет) со счетом 2:1 и "Авангард" (3:1).

Обоим клубам осталось провести по одному матчу на турнире. "Сочи" 7 августа сыграет против "Адмирала", СКА на следующий день встретится со сборной России.