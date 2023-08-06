Валиева провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума

Мероприятие состоялось в парке "Зарядье"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева провела открытую тренировку. Мероприятие прошло в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума.

Тренировка началась в 17:30 мск. После нее состоялась автограф-сессия фигуристки.

"На тренировку зарегистрировались 150 человек. Это было максимально число, предусмотренное квотой. Мы выставили такое ограничение, чтобы люди чувствовали себя на тренировке комфортно. Зрителей могло быть гораздо больше, посетить мероприятие мог кто угодно", - сообщили организаторы мероприятия.

13 августа в аналогичном мероприятии примет участие обладательница золотой медали Олимпиады 2018 года в одиночном катании Алина Загитова. Начало мероприятия запланировано на 15:30 мск.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.