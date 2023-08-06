"Сан-Хосе" обменял лучшего защитника прошлого сезона НХЛ Карлссона в "Питтсбург"

В качестве третьей стороны в обмене принял участие "Монреаль"

ТАСС, 6 августа. Обладатель приза лучшему защитнику по итогам прошлого регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) швед Эрик Карлссон обменян из "Сан-Хосе" в "Питтсбург". Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".

В качестве третьей стороны в обмене принял участие "Монреаль". "Питтсбург" также получил нападающих Рема Питлика из "Монреаля" и Диллона Хамалюка из "Сан-Хосе". В "Сан-Хосе" из "Питтсбурга" перебрались нападающий Микаэль Гранлунд и защитник Ян Рутта, из "Монреаля" - форвард Майк Хоффман. "Монреаль" получил из "Питтсбурга" защитника Джеффа Петри, вратаря Кейси Десмита и нападающего Натана Легаре.

Контракт Карлссона действует до конца сезона-2026/27, по нему шведский защитник в среднем получает $11,5 млн в год. "Сан-Хосе" будет удерживать $1,5 млн ежегодно.

Карлссону 33 года. Он был выбран на драфте НХЛ 2008 года "Оттавой" под общим 15-м номером и выступал за канадскую команду до 2018 года, после чего стал игроком "Сан-Хосе". В прошлом сезоне Карлссон набрал 101 очко (25 заброшенных шайб + 76 результативных передач) и стал самым результативным защитником по итогам регулярного чемпионата. Швед получил приз "Джеймс Норрис трофи", который вручается лучшему защитнику по итогам регулярного сезона.

В составе сборной Швеции Карлссон является серебряным призером Олимпиады 2014 года в Сочи и бронзовым медалистом чемпионата мира 2010 года.