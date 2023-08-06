Арина Аверина считает, что турнир гимнасток на Играх стран СНГ получился грандиозным

Спортсменка осталась довольна своим выступлением

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Соревнования по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ получились грандиозными. Такое мнение журналистам высказала российская гимнастка Арина Аверина.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. В воскресенье завершились соревнования по художественной гимнастике. Арина Аверина стала первой в упражнениях с обручем.

"Довольна, получилось исправить ошибки, которые были в многоборье, - сказала Аверина. - Турнир получился насыщенный, грандиозный. Битва шла до последнего, никто не знал, кто выиграет. Я перед собой особо не ставила цель выиграть, просто не хотела подводить команду, тренеров и себя".

"Конкуренция высокая - белорусские гимнастки [Алина] Горносько и [Елизавета] Зорькина очень сильные. Мы к каждому старту подходим хорошо - этот был один из самых важных. У нас мало международных соревнований, когда мы выезжаем в Минск, то это для нас ответственно. Очень приятно, что были зрители с российским флагами, гимн, мы выступали не как нейтральные, а как российские спортсменки. Это было очень приятно", - добавила спортсменка.

Арина Аверина отметила, что не думает о том, смогут ли россияне выступить на Олимпийских играх в Париже. "Мы живем сегодняшним днем. Загадывать ничего нельзя, как будет, так будет", - отметила она.