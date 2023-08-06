Алина Кабаева заявила, что необходимо соблюдать спортивные принципы

Олимпийская чемпионка отметила, что в противной случае можно уничтожить сам спорт

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Без соблюдения спортивных принципов можно уничтожить сам спорт. Такое мнение журналистам высказала Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева.

"В 1998 году, когда был чемпионат Европы в Португалии, я приехала в первый раз, Ирина Александровна [Винер] сказала, что нужно попасть в тридцатку. Я сказала, что хорошо - в тридцатку, так в тридцатку. И так получилось, что я там выиграла. Когда сделала очень хорошо скакалку, Ирина Александровна сказала, что мне не поставят [высокие оценки], потому что там судит Ирина Юрьевна Лепарская из Белоруссии. Я говорю, что мне и второе место прекрасно, но Ирина Юрьевна поставила мне выше, чем своей ученице", - рассказала Кабаева.

"Она сказала, что не могла поставить меньше, так как я сделала хорошо, за это я ей очень благодарна. Сейчас уже такого судейства нет, к сожалению. Я считаю, что нужно все делать по спортивному принципу, такое у нас было. А если мы не будем делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем", - добавила олимпийская чемпионка.