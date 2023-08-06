6 августа, 16:10
Летние олимпийские виды спорта

Кабаева сравнила турнир по художественной гимнастике на Играх стран СНГ с чемпионатом мира

Олимпийская чемпионка 2004 года отметила прекрасную атмосферу на соревнованиях

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Атмосфера на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх стран СНГ схожа с чемпионатом мира. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.

"Я очень рада здесь находиться, очень тепло принимают, прям реально чемпионат мира. Всех поздравляю с медалями, победами, здорово, что мы вместе, развиваем прекрасный вид спорта", - сказала Кабаева.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов. 

Теги:
Кабаева, Алина МаратовнаЛетние олимпийские виды спорта
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