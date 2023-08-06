"Балтика" одержала первую победу после возвращения в высший дивизион чемпионата России

Калининградская команда со счетом 2:1 победила "Факел"

КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счетом 2:1 победил воронежский "Факел" в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ростех-Арена" в присутствии 11 615 болельщиков.

У победителей забитым мячом отметился Тамерлан Мусаев (48-я минута), защитник "Факела" Василий Черов на 8-й минуте забил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Вячеслав Якимов (14).

"Балтика" выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером "Балтики" является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России.

До этого "Балтика" провела два гостевых матча в РПЛ - команда уступила "Сочи" (0:2) и московскому "Спартаку" (1:2). При этом калининградский клуб сумел победить в выездной игре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против самарских "Крыльев Советов" (3:2).

В Калининграде впервые прошел матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

"Балтика" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка по итогам трех туров. "Факел" располагается на последнем, 16-м месте, не набрав ни одного очка. В следующем туре "Балтика" на выезде 13 августа встретится с московским "Динамо". "Факел" в тот же день сыграет в гостях против петербургского "Зенита".