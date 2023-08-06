Футболист "Динамо" Захарян покинул поле в первом тайме матча с "Зенитом" из-за повреждения

Полузащитник был заменен на 35-й минуте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян был заменен в первом тайме матча третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Встреча проходит на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Захарян покинул поле на 35-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. Его заменил Денис Макаров. Счет в матче 2:1 в пользу "Динамо".

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского "Лацио", нидерландского "Аякса", французского "Страсбура".