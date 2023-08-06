Игнашевича шокировала новость о смерти бывшего вратаря ЦСКА Мандрыкина

Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года

КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Новость о смерти бывшего вратаря ЦСКА и сборной России по футболу Вениамина Мандрыкина шокировала эск-защитника армейского клуба Сергея Игнашевича, который является главным тренером калининградской "Балтики". Об этом Игнашевич рассказал журналистам.

Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

"Он был отличным вратарем, - сказал Игнашевич. - Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким".

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.