"Динамо" обыграло "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в гостевом матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 24 653 зрителей.

В составе "Динамо" мячи забили Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты) и Вячеслав Грулев (90+6). На 9-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна. На 90-й минуте отличился нападающий "Зенита" Иван Сергеев. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Вильмар Барриос.

"Динамо" одержало первую победу в официальном матче под руководством Марцела Лички. В первом туре бело-голубые проиграли "Краснодару" (1:3), а во втором сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3). В игре группового этапа Фонбет - Кубка России столичная команда в серии пенальти проиграла "Пари НН", основное время завершилось со счетом 1:1.

На скамейке "Зенита" из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер Сергей Семак. Он получил красную карточку в матче прошлого тура с "Ростовом" (1:1). На 35-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Его заменил Денис Макаров.

"Динамо" впервые с 2014 года на выезде обыграло "Зенит" в матче чемпионата страны. Бело-голубые набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. "Зенит" с четырьмя очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре "Динамо" 13 августа примет калининградскую "Балтику". "Зенит" в этот же день на своем поле сыграет с воронежским "Факелом".