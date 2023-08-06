"Динамо" обыграло "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в гостевом матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 24 653 зрителей.
В составе "Динамо" мячи забили Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты) и Вячеслав Грулев (90+6). На 9-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна. На 90-й минуте отличился нападающий "Зенита" Иван Сергеев. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Вильмар Барриос.
"Динамо" одержало первую победу в официальном матче под руководством Марцела Лички. В первом туре бело-голубые проиграли "Краснодару" (1:3), а во втором сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3). В игре группового этапа Фонбет - Кубка России столичная команда в серии пенальти проиграла "Пари НН", основное время завершилось со счетом 1:1.
На скамейке "Зенита" из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер Сергей Семак. Он получил красную карточку в матче прошлого тура с "Ростовом" (1:1). На 35-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Его заменил Денис Макаров.
"Динамо" впервые с 2014 года на выезде обыграло "Зенит" в матче чемпионата страны. Бело-голубые набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. "Зенит" с четырьмя очками располагается на седьмой строчке.
В следующем туре "Динамо" 13 августа примет калининградскую "Балтику". "Зенит" в этот же день на своем поле сыграет с воронежским "Факелом".
1
"Спартак"
3
3
0
0
9
9
4
5
2
"Краснодар"
3
3
0
0
9
6
1
5
3
"Крылья Советов"
3
2
1
0
7
10
5
5
4
"Урал"
3
2
1
0
7
4
1
3
5
ЦСКА
3
2
0
1
6
8
5
3
6
"Динамо"
3
1
1
1
4
7
8
-1
7
"Зенит"
3
1
1
1
4
5
4
1
8
"Локомотив"
3
1
1
1
4
7
7
0
9
"Ростов"
3
1
1
1
4
4
7
-3
10
"Сочи"
2
1
0
1
3
2
2
0
11
"Балтика"
3
1
0
2
3
3
5
-2
12
"Рубин"
3
0
2
1
2
4
7
-3
13
"Оренбург"
3
0
1
2
1
3
6
-3
14
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
15
"Ахмат"
2
0
0
2
0
3
5
-2
16
"Факел"
3
0
0
3
0
3
8
-5