6 августа, 18:00
Футбол в России

"Динамо" обыграло "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Александр Демьянчук/ ТАСС
Полузащитник "Динамо" Диего Лаксальт, нападающий "Зенита" Матео Кассьерра и полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в гостевом матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 24 653 зрителей.

В составе "Динамо" мячи забили Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты) и Вячеслав Грулев (90+6). На 9-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна. На 90-й минуте отличился нападающий "Зенита" Иван Сергеев. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Вильмар Барриос.

"Динамо" одержало первую победу в официальном матче под руководством Марцела Лички. В первом туре бело-голубые проиграли "Краснодару" (1:3), а во втором сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3). В игре группового этапа Фонбет - Кубка России столичная команда в серии пенальти проиграла "Пари НН", основное время завершилось со счетом 1:1.

На скамейке "Зенита" из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер Сергей Семак. Он получил красную карточку в матче прошлого тура с "Ростовом" (1:1). На 35-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Его заменил Денис Макаров.

"Динамо" впервые с 2014 года на выезде обыграло "Зенит" в матче чемпионата страны. Бело-голубые набрали четыре очка и занимают шестое место в турнирной таблице. "Зенит" с четырьмя очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре "Динамо" 13 августа примет калининградскую "Балтику". "Зенит" в этот же день на своем поле сыграет с воронежским "Факелом".

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"Спартак"

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"Краснодар"

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"Крылья Советов"

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"Урал"

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ЦСКА

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"Динамо"

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-1

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"Зенит"

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1

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"Локомотив"

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7

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"Ростов"

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10

"Сочи"

2

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0

1

3

2

2

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11

"Балтика"

3

1

0

2

3

3

5

-2

12

"Рубин"

3

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1

2

4

7

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13

"Оренбург"

3

0

1

2

1

3

6

-3

14

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

15

"Ахмат"

2

0

0

2

0

3

5

-2

16

"Факел"

3

0

0

3

0

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8

-5

  

Теги:
Российский футбол
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