Гафин назвал футболиста "Динамо" Тюкавина лучшим российским нападающим

В воскресенье "Динамо" со счетом 3:2 обыграло "Зенит" в матче РПЛ, Константин Тюкавин оформил дубль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин является лучшим российским нападающим на данный момент. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

В воскресенье "Динамо" на выезде обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Тюкавин забил два мяча.

"Наша оценка всегда была однозначная, мы считаем его лучшим российским нападающий. Он это доказывает на поле и за его пределами", - отметил Гафин.

"Большое спасибо за поздравление, команда играла в футбол в первом тайме, проявила характер. Нам где-то воздались за потерянные очки в предыдущих играх. Мы видим, как команда сыгрывается, понимает лучше тренера, также и в обратную сторону. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче", - добавил он.

В следующем туре "Динамо" 13 августа примет калининградскую "Балтику".