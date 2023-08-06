В "Динамо" прокомментировали интерес зарубежных клубов к футболисту Захаряну

В клубе отметили, что будут конструктивны по поводу дальнейшей карьере полузащитника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Европейские клубы проявляют достаточный интерес к футболисту московского "Динамо" Арсену Захаряну. Об этом журналистам рассказал член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин.

3 августа журналист газеты Eindhovens Dagblad Рик Элфринк сообщил, что нидерландский ПСВ возобновил интерес к Захаряну.

"Арсен был на футбольном поле, он футболист "Динамо", - сказал Гафин. - К Захаряну есть интерес разного уровня - на словах, предложения. Мы будем конструктивны по поводу дальнейшей карьере Арсена".

В воскресенье "Динамо" на выезде обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 35-й минуте Захарян был заменен на Дениса Макарова из-за повреждения. "Пока что говорить [о характере повреждения] преждевременно. Нужно спросить у врачей", - отметил Гафин.

Член совета директоров "Динамо" также сообщил, что полузащитник команды Ярослав Гладышев тренируется по индивидуальной программе из-за перелома кисти.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.