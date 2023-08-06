"Особенное событие". Калининград впервые принял матч РПЛ с картой болельщика

"Балтика" в первом домашнем матче после возвращения в высший дивизион чемпионата России по футболу обыграла воронежский "Факел"

КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" обыграла воронежский "Факел" в первом домашнем матче после возвращения в высший дивизион чемпионата России по футболу. Встреча на "Ростех-Арене" прошла с использованием карты болельщика.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу калининградцев. У победителей забитым мячом отметился Тамерлан Мусаев (48-я минута), защитник "Факела" Василий Черов на 8-й минуте забил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Вячеслав Якимов (14). Для "Балтики" эта победа стала первой в турнире, до этого клуб из Калининграда проиграл две игры.

В прошлом сезоне "Балтика" выступала в Мелбет - Первой лиге, где для прохода на стадион не нужна карта болельщика. Калининградская команда заняла второе место в первенстве первого дивизиона и напрямую вышла в РПЛ.

Ранее на арене в Калининграде проходили матчи чемпионата мира 2018 года, где применялась система Fan ID. Возможно, именно поэтому "Балтика" была практически готова проводить матчи РПЛ еще за несколько месяцев до начала турнира, о чем ТАСС рассказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. "Мы готовимся [к введению карты болельщика], стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы", - сказала Ищенко после досрочного выхода "Балтики" в РПЛ.

25 лет ожидания

Первый домашний матч "Балтики" в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не мог не привлечь болельщиков. На игру с "Факелом" пришли 11 615 зрителей. Перед игрой болельщики имели возможность поиграть в футбольный дартс и футбольный симулятор, можно было также нарисовать плакаты и послушать песни группы "Сектор газа", которая была образована в Воронеже.

На стадионе также работали центры помощи болельщикам, где помогали оформить карту болельщика. Один из поклонников калининградской команды рассказал ТАСС, что не мог пропустить первую домашнюю игру любимого клуба в РПЛ: "Мы 25 лет ждали этого момента. Естественно, я не мог пропустить такое событие. Карту болельщика я оформил легко, никаких проблем у меня не возникло".

Другой болельщик отметил, что не видел матчей "Балтики" в чемпионате России в 1998 году, так как родился позже. "Когда "Балтика" в последний раз играла в чемпионате дома, я еще не родился. Сейчас мне 22 года, я с детства болею за нашу команду, поэтому для меня это особенное событие", - отметил поклонник калининградского клуба.

Позитивную атмосферу на стадионе отметил боливийский защитник "Балтики" Фернандес Торо Роберто Карлос. "Прекрасный матч, прекрасная атмосфера на стадионе. Мы чувствовали поддержку болельщиков и это гнало нас вперед к победе", - рассказал защитник ТАСС.

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года персонифицированных карт для посещения соревнований. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о таком порядке доступа на соревнования распространилось на стадионы всех 16 клубов РПЛ. С 26 мая вступило постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, об упрощенном получении карты болельщика. Дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры смогут получить карту болельщика, необходимую для посещения матчей РПЛ, по упрощенной системе. 20 июля в Минцифры РФ сообщили, что карту болельщика оформили более 1 млн человек.