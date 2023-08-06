Гендиректор "Динамо" назвал исторической победу над "Зенитом"

Бело-голубые победили петербургскую команду в гостях в матче чемпионата страны впервые с 2014 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Победа московского футбольного клуба "Динамо" над петербургским "Зенитом" в третьем туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является исторической. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В воскресенье "Динамо" на выезде обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:2. Московская команда обыграла "Зенит" в матче чемпионата страны впервые с 2014 года.

"Давно, по-моему, московские команды не выигрывали у "Зенита" в Петербурге. Историческая победа. Мы все очень рады, - сказал Пивоваров. - Поздравим команду, надеемся, что этот волевой результат даст импульс для дальнейшего развития".

В следующем туре "Динамо" 13 августа примет калининградскую "Балтику". "Зенит" в этот же день на своем поле сыграет с воронежским "Факелом".