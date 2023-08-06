"Зенит" оштрафовал футболиста Вендела за поздний приезд в команду

Бразилец отказывался возвращаться в Санкт-Петербург без объяснения причин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" оштрафовал бразильского футболиста Вендела за позднее возвращение в расположение команды. Об этом журналистам сообщил тренер "Зенита" Анатолий Тимощук.

По информации журналиста Вене Касагранде, Вендел отказывался возвращаться в Санкт-Петербург без объяснения причин. Однако 25 июля футболист прибыл в расположение команды. Бразилец впервые вышел на поле в нынешнем сезоне в воскресном матче третьего тур Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (2:3).

"У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали и достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо", - сказал Тимощук.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее Вендел выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".