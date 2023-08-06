На футбольном стадионе "Лужники" пройдет реновация газона

Футбольный клуб "Торпедо", проводящий матчи в "Лужниках", временно переедет на другую арену

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" проведет ближайшие матчи на другом стадионе из-за концертных мероприятий и реновации газона на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

"Ближайшие домашние матчи мы будем вынуждены провести на другом стадионе. На каком - расскажем на следующей неделе. За время нашего отсутствия на Большой спортивной арене пройдут концертные мероприятия, а затем - реновация газона", - говорится в заявлении.

Стадион "Лужники" был открыт в 1956 году. Летом 1980 года на нем прошла церемония открытия летних Олимпийских игр. После реконструкции, завершившейся в 2017 году, арена вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России.

"Торпедо" выступает в Мелбет - Первой лиге. Клуб проводил домашние матчи на стадионе "Лужники" с сентября 2022 года.