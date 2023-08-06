Футболист "Динамо" Тюкавин чувствовал, что сможет забить "Зениту"

Форвард бело-голубых забил два мяча в ворота петербургской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин чувствовал, что сможет забить мяч в ворота "Зенита" перед матчем третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом футболист рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2. Тюкавин забил два гола.

"Эмоции положительные, мы выиграли у "Зенита" у них дома, - сказал Тюкавин. - Мы чуть-чуть устали, непривычная погода, стадион, было жарковато, но мы выстояли, забили гол. Второй гол и правда получился хорошим, мне самому понравился, первый - обычный гол. Но я очень рад, что удалось забить два мяча и выиграть".

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" рассказал, что перед игрой Тюкавин предложил ему забить три гола в ворота "Зенита". "Чуйка бывает, поэтому как-то обсудили это, посмеялись", - сказал Тюкавин.

Агент нападающего Алексей Сафонов в воскресенье сообщил "Спорт-Экспрессу", что "Динамо" сделало предложение о новом контракте Тюкавину. "Я пока никак не отреагировал. Сказал, что до "Зенита" не хотим это обсуждать, давайте после "Зенита", - заключил форвард "Динамо".

В следующем туре "Динамо" 13 августа примет калининградскую "Балтику".