Президент Федерации фехтования Украины призвал наказавшего Харлан судью уйти в отставку

По словам Михаила Ильяшева, технический арбитр Дитер Ламмер перед принятием решения о дисквалификации Ольги Харлан разговаривал по телефону, который ему дал тренер россиянки Анны Смирновой

ТАСС, 6 августа. Глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев призвал технического арбитра Дитера Ламмера уйти в отставку после решения о дисквалификации Ольги Харлан по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира. Комментарий Ильяшева приводит портал Inside the Games.

27 июля Харлан в поединке 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила Смирнову, но была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку Смирновой. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". Международная федерация фехтования (FIE) отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.

"На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру", - сказал Ильяшев.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с Харлан на чемпионате мира в Милане.