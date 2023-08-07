"Историческая победа". "Динамо" впервые с 2014 года в гостях обыграло "Зенит" в РПЛ

Бело-голубые выиграли со счетом 3:2, забив решающий гол в концовке встречи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" в воскресенье на выезде победил петербургский "Зенит" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 24 653 зрителей.

В составе победителей мячи забили Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты) и Вячеслав Грулев (90+6). На 9-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна, на 90-й минуте отличился нападающий "Зенита" Иван Сергеев. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Вильмар Барриос.

В первом тайме полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, который привлекает к себе интерес иностранных клубов, получил повреждение и был заменен, на 35-й минуте вместо него вышел Денис Макаров. Как рассказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка на пресс-конференции, Захарян почувствовал напряжение в задней мышце бедра после первого гола бело-голубых. При этом Личка уверен, что ничего серьезного там нет.

Личка стал главный тренером "Динамо" перед началом нового сезона РПЛ, команда одержала первую победу под руководством чешского специалиста. В первом туре бело-голубые проиграли "Краснодару" (1:3), во втором - сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3). В игре группового этапа Фонбет - Кубка России столичная команда в серии пенальти проиграла "Пари НН", основное время завершилось со счетом 1:1.

На скамейке запасных "Зенита" отсутствовал главный тренер Сергей Семак, который был дисквалифицирован на один матч за споры с арбитром после матча второго тура с "Ростовом" (1:1). Исполняющим обязанности главного тренера "Зенита" был Анатолий Тимощук. Руководство петербуржцев летом разрешило бразильскому полузащитнику Венделу искать новый клуб, однако футболист отказывался возвращаться в расположение команды без объяснения причин. 25 июля он прибыл в Санкт-Петербург, 2 августа "Зенит" добавил Вендела в заявку команды на РПЛ, в матче с "Динамо" он впервые сыграл за клуб в новом сезоне.

Тимощук после матча рассказал журналистам, что "Зенит" оштрафовал Вендела за поздний приезд в расположение команды. "У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали, достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо", - сказал Тимощук журналистам.

Чуйка Тюкавина

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин после победы назвал Тюкавина лучшим российским нападающим. "Наша оценка всегда была однозначная, мы считаем его лучшим российским нападающий, Костя это доказывает на поле и за его пределами, - сказал Гафин журналистам. - Большое спасибо за поздравление, команда играла в футбол в первом тайме, проявила характер. Нам где-то воздались за потерянные очки в предыдущих играх. Мы видим, как команда сыгрывается, понимает лучше тренера, также и в обратную сторону. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче".

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров надеется, что победа над "Зенитом" поможет команде в будущем. "Давно, по-моему, московские команды не выигрывали у "Зенита" в Петербурге. Историческая победа. Мы все очень рады, - сказал Пивоваров ТАСС. - Поздравим команду, надеемся, что этот волевой результат даст импульс для дальнейшего развития".

Тимощук считает, что "Зенит" провалил первый тайм. "Старт матча вообще нам не удался, практически первый тайм провалили, то, о чем договаривались, не выполнили, - сказал он журналистам. - В перерыве внесли коррективы, сделали три замены, второй тайм, я думаю, был полностью под нашим контролем как по владению мячом, так и по созданным моментам. К сожалению, допустили ошибки ключевые, которые привели к тому, что не смогли, проиграли, надеюсь, что каждый сделает выводы".

Личка на пресс-конференции рассказал, что перед игрой Тюкавин предложил забить три гола в ворота "Зенита". На вопрос о том, почему у него была такая уверенность в возможности забить голы, Тюкавин ответил: "Чуйка бывает, поэтому как-то обсудили это, посмеялись". "Эмоции положительные, мы выиграли у "Зенита" у них дома, - сказал Тюкавин журналистам. - Мы чуть-чуть устали, непривычная погода, стадион, было жарковато, но мы выстояли, забили гол. Второй гол и правда получился хорошим, мне самому понравился, первый - обычный гол. Но я очень рад, что удалось забить два мяча и выиграть".

Нападающий "Зенита" Сергеев рассказал, что не согласен с удалением Барриоса. "Почему должна удивлять такая игра "Динамо", это хорошая команда, - сказал он журналистам. - У них хороший коллектив, новый тренер, новые эмоции, показывают интересный футбол. Конечно, я буду защищать игрока своей команды, удаление Барриоса было 50 на 50. Я не видел повторов, но со стороны показалось, что это не удаление, тем более накал борьбы".

"Динамо" впервые с 2014 года на выезде обыграло "Зенит" в матче чемпионата страны. 11 мая 2014 года игра в Санкт-Петербурге была остановлена при счете 4:2 в пользу бело-голубых из-за выбежавших на поле болельщиков. Позднее "Зениту" было засчитано техническое поражение 0:3. Предыдущая победа "Динамо" над "Зенитом" в РПЛ датирована 26 августа 2020 года, тогда встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. После трех туров РПЛ "Динамо" и "Зенит" набрали по 4 очка и располагаются на шестой и седьмой позициях соответственно. В следующем туре московская команда дома сыграет с калининградской "Балтикой" 13 августа, "Зенит" в тот же день примет воронежский "Факел".

Первая победа "Балтики" после возвращения

В другом матче игрового дня "Балтика" принимала "Факел". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей забитым мячом отметился Тамерлан Мусаев (48-я минута), защитник "Факела" Василий Черов на 8-й минуте забил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Вячеслав Якимов (14).

Для "Балтики" этот матч стал первым домашним в чемпионате России с 1998 года - по итогам сезона-1998 калининградский клуб покинул высший дивизион российского футбола, команда вернулась в элиту, заняв второе место по итогам прошлого сезона Мелбет - Первой лиги. На стадионе "Ростех-Арена" в Калининграде впервые была применена система карты болельщика. Игру посетили 11 615 зрителей.

Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич отметил, что его подопечные были сильнее соперника в единоборствах. "Очень тяжелая игра, мы были сильнее соперника не столько в игре, сколько в борьбе, много боролись за мяч, выигрывали единоборства. Ребята проявили себя как настоящие мужики, проявили свои лучшие качества и победили. Хочу поздравить их и болельщиков с этой победой", - сказал специалист.

При этом он поставил "двойку" команде за старт сезона. "Раз мы проиграли две игры, я оценю старт сезона на двойку. Но вообще, у нас много игр, как в чемпионате, так и в кубке, делать выводы еще рано. Но мне кажется, что мы держимся и не уступаем своим соперникам", - сказал Игнашевич.

Боливийский защитник "Балтики" Фернандес Торо Роберто Карлос считает, что команда владела преимуществом весь матч. "У меня отличное настроение от победы. Меня порадовал не только факт победы, но и то, как мы играли. Мы играли очень хорошо, контролировали свои мысли от начала до конца, весь матч владели преимуществом", - сказал футболист ТАСС.

"Балтика" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка по итогам трех туров. "Факел" располагается на последнем, 16-м месте, не набрав ни одного очка.

О других матчах тура

Также в воскресенье "Сочи" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Владимир Ильин (42) и Артем Тимофеев (45+3), у хозяев отличился Кристиан Нобоа (36, с пенальти). "Ахмат" и "Сочи" набрали по 3 очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно. В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с ЦСКА 13 августа, "Ахмат" 14 августа встретится с "Пари НН".

Программа третьего тура стартовала в пятницу, в этот день "Краснодар" дома победил "Пари НН" со счетом 1:0. 5 августа "Ростов" на выезде уступил "Крыльям Советов" (1:5), "Спартак" в гостях победил "Рубин" (4:1), "Оренбург" дома уступил "Уралу" (0:2), ЦСКА на своем поле обыграл "Локомотив" (4:1).