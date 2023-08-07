Месси в третьем матче подряд забил два мяча за "Интер Майами"

Команда аргентинца вышла в 1/4 финала Кубка лиг, обыграв по пенальти "Даллас"

ТАСС, 7 августа. "Интер Майами" на выезде в серии пенальти обыграл "Даллас" в 1/8 финала Кубка лиг, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Встреча прошла в городе Фриско (США, штат Техас).

После основного времени матча был зафиксирован счет 4:4, в серии пенальти точнее оказались гости - 5:4. У "Интер Майами" отличились Лионель Месси (6-я и 85-я минуты), Бенджамин Кремаски (65), на 80-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Далласа" Марко Фарфан. У "Далласа" отличились Факундо Киньон (37), Бернард Камунго (45), Алан Веласко (63), на 68-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник "Интер Майами" Роберт Тэйлор.

Месси провел четвертый матч за "Интер Майами". 22 июля аргентинский нападающий забил победный гол в матче группового этапа Кубка лиг против мексиканского клуба "Крус Асуль" (2:1). Форвард реализовал штрафной удар. 26 июля аргентинец забил два мяча и сделал голевую передачу в матче против "Атланты" (4:0) на той же стадии турнира. 3 августа нападающий забил два мяча в 1/16 финала против "Орландо Сити" (3:1). Месси объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня, соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2025 года.

Соперником "Интер Майами" по 1/4 финала Кубка лиг станет победитель встречи между "Хьюстон Динамо" и "Шарлотт", которая пройдет 8 августа (начало - 05:00 мск). Сезон MLS возобновится 21 августа, в первом матче "Интер Майами" сыграет против "Шарлотт".