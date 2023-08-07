Шулак: причиной удачной игры "Адмирала" в КХЛ было взаимное доверие хоккеистов и тренеров

В прошлом сезоне клуб из Владивостока дошел до второго раунда плей-офф

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Удачное выступление владивостокского "Адмирала" в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связано в том числе с тем, что игроки и тренерский штаб доверяли друг другу. Такое мнение высказал ТАСС бывший защитник команды, ныне игрок "Авангарда" Либор Шулак.

В сезоне-2022/23 Шулак стал лучшим бомбардиром "Адмирала", набрав 40 очков (13+27), а владивостокский клуб сумел выйти во второй раунд плей-офф. "Мы верили в тренера, он - в нас, хорошо играл [вратарь Никита] Серебряков, который был одним из лучших игроков нашей команды. Результат и пришел. Что касается моей результативности, то мне вообще очень понравилось помогать нападающим в атаке", - рассказал защитник.

"Авангард" во втором матче предсезонного хоккейного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open" в Сочи обыграл СКА со счетом 5:1. "Это предсезонка - как мы тренировались, так и играли. Действовали очень хорошо, агрессивно, защитники - тоже. Результат получился хороший", - подчеркнул чех.

В воскресенье "Авангард" объявил о подписании нового трехлетнего контракта с нападающим Владимиром Ткачевым, который стал вторым по результативности игроком регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ, в 64 матчах набрав 59 очков (23 шайбы + 36 результативных передач). "Для нас это важный игрок. Это один из лучших нападающих в лиге", - подчеркнул Шулак.

В сезоне-2019/20 Шулак провел 19 матчей за "Северсталь", забросив шайбу и отдав голевую передачу. "Я общался с [Андреем] Разиным (главный тренер "Металлурга", который в то время возглавлял "Северсталь" - прим. ТАСС), мне понравилось с ним работать. Да, я тоже занимался с баллонами при подготовке у него. Посмотрим, как это поможет его новой команде", - рассказал он.