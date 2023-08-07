Финальный турнир Народной футбольной лиги будет проводиться в Хабаровске

Соревнования планируют провести на футбольном поле, которое будет построено на территории туристической базы "КлеверЪ"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Финальный турнир Народной футбольной лиги (НФЛ), который традиционно проводится в Москве, в будущем пройдет в Хабаровске. Об этом ТАСС рассказал основатель и президент лиги Гурам Аджоев.

Предыдущий финальный турнир сезона-2022/23 проходил в Москве с 5 по 10 июня. Как сообщили ТАСС в лиге, соревнования планируется провести на футбольном поле, которое должно быть построено на туристической базе "КлеверЪ" в Хабаровске, ставшей победителем конкурса "Лучшая база отдыха в Хабаровске".

"Эта база станет центром Народной футбольной лиги в Дальневосточном федеральном округе. В перспективе обязательно сыграем там финальный турнир, который ежегодно проводится в Москве, - сказал Аджоев. - Это будет правильный шаг для развития и расширения географии лиги".

"С точки зрения логистики и организации будет очень удобно. Все команды соберутся в одном месте в комфортных условиях, там же в шаговой доступности поле. Кроме того, на базе можно будет проводить не только финальные турниры, но и сборы для команд Народной футбольной лиги. Место отличное, очень красивое и живописное. Участники команд смогут приезжать туда с семьями, то есть это прекрасная возможность для активного отдыха и здорового образа жизни", - добавил он.

По итогам финального турнира с участием 15 команд в этом году победу одержала московская команда "Диалог", в решающем матче выигравшая у другой столичный коллектив - "МГУ-ветераны". Третье место заняла команда "Спарта" из Сыктывкара, выигравшая в матче за бронзовые медали у "Востока" из Алтайского края. Нынешний чемпионат НФЛ стал уже седьмым по счету.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. В попечительский совет лиги входят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.