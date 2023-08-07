7 августа, 06:14
Допинг в спорте

РУСАДА с начала 2023 года получило 63 запроса на использование запрещенных лекарств

В июле в агентство поступило пять подобных запросов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле получило от спортсменов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июле в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования", - сообщили в пресс-службе.

По информации ТАСС, всего за 7 месяцев 2023 года было подано 63 запроса (в июле и июне - по 5, в мае - 13, в апреле - 5, в марте - 21, в феврале - 8, в январе - 6).

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено. 

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Допинг
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