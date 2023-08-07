Карманов заявил, что Куйвашев заинтересован в выступлении Ласицкене в Екатеринбурге

Спортсменка из-за травмы ноги в летнем сезоне выступила на двух стартах и не сумела квалифицироваться в финал "Королевы российского спорта"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступит 19 августа в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта", который пройдет в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области (ФЛАСО) Рафаил Карманов.

Ласицкене из-за травмы ноги в текущем летнем сезоне выступила только на двух стартах и не сумела квалифицироваться в финал "Королевы российского спорта". В субботу на чемпионате России в Челябинске спортсменка заявила журналистам, что очень хочет выступить в Екатеринбурге и рассчитывает получить приглашение на этот турнир на правах прошлогодней победительницы этой серии.

"Вчера я обсуждал вопрос участия Марии в турнире в Екатеринбурге с главным тренером сборной России Русланом Мащенко и заместителем спортивного директора ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики] Дмитрием Зориным, - сказал Карманов. - Но мы вынесли соревнования прыгунов в высоту 19 августа в центр города в Исторический сквер именно с расчетом, что там выступят Ласицкене и Данил Лысенко. Мы будем праздновать в этот день 300 лет Екатеринбурга, и спортсменам предстоит прыгать на глазах тысяч горожан, которые очень ждут Марию в первую очередь".

"Губернатор меня четыре раза лично спрашивал, будет ли Ласицкене выступать в Екатеринбурге. Я Маше и ее тренеру Геннадию Габриляну уже написал приглашения. Верю, что до конца завтрашнего дня вопрос ее участия будет решен положительно. Думаю, ВФЛА тоже заинтересована в том, чтобы Ласицкене выступала в финале "Королевы российского спорта", - заключил собеседник ТАСС.

Финал "Королевы российского спорта" пройдет с 17 по 19 августа. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.