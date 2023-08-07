"Никто не отобрался". Российские спортсмены близки к пропуску юношеской Олимпиады-2024

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены практически лишились шансов выступить на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее. Международный олимпийский комитет (МОК) сейчас готов допускать их к участию только в нейтральном статусе и при наличии квалификационного норматива, однако выполнить его пока никому не удалось - ни одна из международных федераций по зимним видам спорта до сих пор не вернула спортсменов из России и Белоруссии на свои соревнования.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, которая в 2018 году принимала взрослую Олимпиаду в Пхёнчхане. Среди спортсменов от 15 до 18 лет Игры состоятся в четвертый раз, в 2020 году в швейцарской Лозанне победу в общекомандном зачете впервые одержала сборная России, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

"На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо, - ответили в МОК на вопрос ТАСС о возможном участии в соревнованиях спортсменов с паспортами России и Белоруссии. - Никаких дальнейших решений принято не было".

В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград. В программу юношеских Игр входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

Во всех этих видах спорта российские и белорусские спортсмены на международной арене не соревнуются полтора года. В командных видах спорта и в командных дисциплинах, к которым относятся и эстафетные гонки, выступить уже точно не получится, - МОК исключил такую возможность еще в марте. Остаются индивидуальные дисциплины, однако времени выполнить норматив для участия в них остается мало - во всех видах спорта квалификационный период заканчивается в декабре, в то время как международные федерации по зимним видам спорта вопрос допуска россиян и белорусов отложили до осени.

Возможен вариант, при котором МОК может пригласить спортсмена из России или Белоруссии в индивидуальном порядке. В недавнем заявлении организация сообщила, что в вопросе их допуска до взрослой Олимпиады 2024 года в Париже не будет "привязки" к результатам квалификационных соревнований. Трактовать эту фразу можно двояко, однако с учетом отсутствия пояснений со стороны МОК исключать такой вариант нельзя. Как и возможность комплексного решения по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в юношеских Играх, аналогичного тому, что ждут от организации в отношении парижской Олимпиады. Глава МОК Томас Бах в конце июля сообщил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе будет принято не раньше октября.

О санкциях

МОК в конце февраля 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований в связи с началом спецоперации на Украине, решение организация объясняла необходимостью защитить целостность олимпийского движения от политического влияния.

В конце марта 2023 года МОК призвал возвращать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, но исключительно в нейтральном статусе и только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Большинство международных федераций до сих пор не реализовали новые рекомендации, российские и белорусские спортсмены сейчас могут соревноваться в нейтральном статусе только в дзюдо, тхэквондо, фехтовании, велоспорте и теннисе.

Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считают недопустимыми и дискриминационными предложенные МОК критерии допуска российских и белорусских спортсменов.