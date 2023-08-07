Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям

Ничто не способно изменить то, что Хабиб Нурмагомедов завершил тренерскую и спортивную карьеру, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказал американскому бизнесмену Илону Маску стать его тренером по принципиальным соображениям. Об этом ТАСС рассказали в команде Нурмагомедова.

Как ранее сообщал ТАСС, Нурмагомедов отказался от предложения Маска подготовить его к бою против против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга.

"Хабиб отказался по принципиальным соображениям, - сказал собеседник агентства. - Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт".

"Но это невозможно", - добавил собеседник агентства.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились провести бой на арене в Лас-Вегасе.29 июня Маск заявил, что поединок может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.