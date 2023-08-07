Защитник "Балтики" Фернандес сравнил чемпионаты России и Боливии по футболу

Защитник считает, что в российском чемпионате играть физически сложнее

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Чемпионат России по футболу более интенсивен, чем в Боливии. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Балтики" и сборной Боливии Фернандес Торо Роберто Карлос.

"Мне кажется, что чемпионат России более интенсивный. Здесь физически играть сложнее. Мне нравится, что в команде играем вместе, друг друга поддерживаем, и поэтому играть становится легче", - сказал Фернандес.

6 августа "Балтика" со счетом 2:1 обыграла воронежский "Факел" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого команда потерпела два поражения в турнире.

Фернандесу 24 года, в Боливии он выступал за "Блуминг" и "Боливар", с которым стал чемпионом страны 2022 года.