Футболист сборной Боливии Фернандес назвал правильным решение приехать в Россию

Защитник подчеркнул, что ему нравится в России

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Боливийский защитник футбольного клуба "Балтика" Фернандес Торо Роберто Карлос считает, что принял правильное решение приехать в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.

"Когда мне сказали, что мной интересуется "Балтика", я тут же стал изучать историю российского футбола и команды. Мне очень нравится в России, я всем доволен. Чувствую, что принял самое верное решение - приехать в Россию и играть за "Балтику", - сказал Фернандес.

8 июля "Балтика" объявила о переходе Фернандеса из "Боливара" на правах аренды.

Фернандесу 24 года, в составе "Боливара" он стал чемпионом страны 2022 года. Он также играл за боливийский "Блуминг" и испанский "Культураль Леонеса". В составе сборной Боливии защитник провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.