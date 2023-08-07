7 августа, 07:38
Футбол в России

Футболист сборной Боливии Фернандес назвал правильным решение приехать в Россию

Защитник подчеркнул, что ему нравится в России

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Боливийский защитник футбольного клуба "Балтика" Фернандес Торо Роберто Карлос считает, что принял правильное решение приехать в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.

"Когда мне сказали, что мной интересуется "Балтика", я тут же стал изучать историю российского футбола и команды. Мне очень нравится в России, я всем доволен. Чувствую, что принял самое верное решение - приехать в Россию и играть за "Балтику", - сказал Фернандес.

8 июля "Балтика" объявила о переходе Фернандеса из "Боливара" на правах аренды.

Фернандесу 24 года, в составе "Боливара" он стал чемпионом страны 2022 года. Он также играл за боливийский "Блуминг" и испанский "Культураль Леонеса". В составе сборной Боливии защитник провел 27 матчей, в которых забил 1 гол. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация