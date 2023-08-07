Чесноков считает, что теннисистка Звонарева может играть на высоком уровне до 50 лет

В субботу россиянка в паре с Лаурой Зигемунд из Германии выиграла турнир в Вашингтоне

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по теннису Вера Звонарева хорошо играет в парном разряде и может выступать на высоком уровне до 50 лет. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Для Звонаревой это очень хорошая победа, она здорово играет в паре, и я думаю, что может спокойно играть на высоком уровне до 50 лет. Мне кажется, если бы она хотела, то вполне могла бы неплохо играть и в одиночном разряде, точно была бы в сотне рейтинга. Я видел, как раньше Вера тренировалась, она проделывала колоссальный объем работы, могла не уходить с корта по восемь часов. Она очень любит теннис, поэтому я думаю, что она еще долго будет играть, тем более что Вера до сих пор продолжает одерживать победы", - сказал Чесноков.

5 августа Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне в парном разряде.

Звонаревой 38 лет, в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде и столько же парном. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон, 2010 год, Открытый чемпионат США, 2010). В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004).