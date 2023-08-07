7 августа, 07:53
Футбол в России

Футболист "Балтики" Фернандес отметил прогресс команды в каждом матче

На старте сезоне калининградский клуб одержал две победы и потерпел два поражения

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" играет лучше с каждым матчем. Такое мнение ТАСС высказал боливийский защитник клуба Фернандес Торо Роберто Карлос.

На старте сезона "Балтика" одержала две победы и потерпела два поражения в различных турнирах.

"Я считаю, у нас хорошая команда. Мы набираем ход, каждый матч играем все лучше и лучше. Независимо от результата, мы следуем нашим стандартам, и это приносит плоды", - сказал Фернандес.

"Балтика" занимает 12-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 3 очка по итогам 3 туров. В следующем туре калининградцы 13 августа сыграют в гостях против столичного "Динамо".

Фернандесу 24 года, в составе "Боливара" он стал чемпионом страны 2022 года. Он также играл за боливийский "Блуминг" и испанский "Культураль Леонеса". В составе сборной Боливии защитник провел 27 матчей, в которых забил 1 гол. 

Теги:
Российский футбол
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