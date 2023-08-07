"Динамо" на этой неделе ожидает первый транш за продажу Шиманьского в "Фенербахче"

Павел Пивоваров рассказал, что клуб уже получил деньги от "Болониьи" за Николо Моро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Динамо" на неделе ожидает получения первого транша за продажу польского полузащитника Себастьяна Шиманьского в турецкий "Фенербахче". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Первый транш за трансфер Шиманьского должен прийти на днях, - сказал Пивоваров. - Мы выставили счет и ожидаем, что деньги поступят на этой неделе. Никаких проблем быть не должно, у нас все прописано в контракте. За [Николо] Моро от "Болоньи" мы уже получили деньги, поэтому не видим проблем и в ситуации с Шиманьским".

12 июля "Динамо" объявило о переходе Шиманьского в "Фенербахче".

Шиманьскому 24 года, он перешел в "Динамо" в 2019 году из польской "Легии". В составе московской команды он провел 86 матчей в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Сезон-2022/23 полузащитник провел в аренде в "Фейенорде", вместе с которым стал чемпионом Нидерландов.

О Личке и матче с медийной командой

6 августа "Динамо" на выезде победило петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала первой для бело-голубых под руководством чешского специалиста Марцела Лички, который возглавил "Динамо" перед началом сезона.

На вопрос, стали ли игроки и тренер лучше понимать друг друга, Пивоваров ответил: "Развитие команды - это процесс, он не происходит в один момент, - отметил Пивоваров. - Но мы видим позитивные изменения, команда становится более мотивированной, видим желание в глазах футболистов. Тренера поддерживаем и желаем ему удачи".

Ранее на "ВТБ-Арене" прошел финал Betboom - Московского кубка селебрити, в котором победила медийная команда 2Drots. После этого Пивоваров сообщал журналистам, что "Динамо" проведет товарищеский матч с этой медийной командой. "Дата матча с медиафутбольной командой 2Drots уже в разработке. В ближайшие две недели определимся. Скорее всего, эта игра пройдет в сентябре", - заключил Пивоваров.