Российские гандболистки обыграли китаянок во втором товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 36:28 в пользу россиянок

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 38:24 обыграла в гостях команду Китая в товарищеском матче. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне.

Команды также встречались 6 августа. В первом матче сборная России одержала победу со счетом 36:28.

Женская сборная России потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россиянки могли отобраться на Игры, если бы получили специальное приглашение (wild card) на чемпионат мира, который пройдет с 29 ноября по 17 декабря. 3 июля Международная федерация гандбола сообщила (IHF), что wild card получили сборные Австрии и Исландии. На Олимпийских играх в Токио женская сборная России завоевала серебряные медали.

IHF отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.