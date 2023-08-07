Пивоваров сообщил, что "Динамо" находится в переговорах со многими клубами по Захаряну

Генеральный директор "Динамо" отметил, что клуб в вопросах продажи игрока руководствуется своими интересами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Динамо" находится в переговорах со многими клубами по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

6 августа "Динамо" на выезде победило петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Захарян был заменен в первом тайме.

"У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим - не думаю, что он выбыл надолго, - сказал Пивоваров. - Врачи оценят его состояние в Москве".

3 августа журналист газеты Eindhovens Dagblad Рик Элфринк сообщил, что нидерландский ПСВ возобновил интерес к Захаряну.

"Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит. Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба "Динамо", и осознанно принимаем те или иные решения", - добавил Пивоваров.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.