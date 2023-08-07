"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Рябчуком

Соглашение рассчитано на три года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Молдавский защитник Олег Рябчук перешел из греческого футбольного клуба "Олимпиакос" в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан на три года года.

Рябчуку 25 лет, он является воспитанником португальского футбола, ранее защитник выступал за "Порту" и "Пасуш де Феррейра", в "Олимпиакос" он перешел в 2021 году. Всего за греческий клуб Рябчук провел 120 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач, а также дважды стал чемпионом страны. В составе сборной Молдавии футболист провел 41 матч.