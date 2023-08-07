Бегун Сойкка считает, что мельдоний оказался в его допинг-пробе по вине злоумышленника

Экспертиза показала, что был однократный прием препарата, что указывает на несистемность попадания в организм, подчеркнул спортсмен

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский бегун Дмитрий Сойкка считает, что запрещенное вещество попало в его организм по вине недоброжелателя, подмешавшего препарат в бутылку с водой. Об этом он рассказал ТАСС.

28 июля Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что Сойкка и бегунья Мария Осокина дисквалифицированы на два года за употребление мельдония. Дисквалификация завершится 5 сентября с учетом срока, отбытого спортсменами во временном отстранении с 6 сентября 2021 года. Сойкка сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат, после того, как сумел добиться 5 сентября 2021 года наивысшего результата в своей карьере, заняв в Ярославле второе место на чемпионате России по полумарафону.

"Когда мне пришли результаты допинг-пробы, в которой был обнаружен мельдоний, то я испытал огромное потрясение, - признался Сойкка. - Больше удивило, что его концентрация в наших с Марией пробах была просто лошадиной и превышала в сотни раз допустимый уровень. Проведенная экспертиза показала, что был однократный прием препарата, что уже указывает на несистемность попадания в организм. Учитывая, как часто проверяют легкоатлетов на допинг, было бы весьма абсурдно употреблять мельдоний, который выводится из организма порядка полугода и дольше".

"Как запрещенное вещество попало в мой организм? У меня нет стопроцентных доказательств, но, по нашей с тренером версии, мельдоний был в бутылке с водой, принадлежащей Марии, а я сделал несколько глотков. Подмешал его в воду другой бегун, недоброжелатель Марии, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств. Мотивы, по которым человек из нашего окружения пошел на такой бесчестный шаг, мне не до конца понятны, вероятно, это была зависть, но истину, скорее всего, мы никогда не узнаем", - добавил спортсмен.

Сойкка заметил, что спортсмены несут полную ответственность за то, что попадает в их организм. "Видимо, я заслужил это наказание за свое халатное отношение, мы должны пить ту же воду только из закрытых бутылок и быть более осмотрительными. Очень хочу, чтобы моя ошибка, лишившая меня соревнований на два года, стала ярким уроком для других спортсменов", - сказал дисквалифицированный бегун.

Как сообщил собеседник ТАСС, решение сократить дисквалификацию спортсменов до двух лет принял Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК), который не согласился с предложением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отстранить Сойкку и Осокину на стандартный четырехлетний срок. "Когда я узнал, что нам дали по два года с учетом срока, отбытого во временном отстранении, то был ошеломлен, - признался Сойкка. - Для меня это стало радостным событием, потому что теперь до выхода из дисквалификации осталось совсем немного времени. Год и девять месяцев прошли в борьбе за честное имя, но и без наказания наши нарушения, наверное, невозможно было оставить. Если бы арбитры ДАК не были уверены в том, что мы не принимали сознательно мельдоний, то никогда бы не дали нам лишь по два года".

О дальнейших планах

"Во время своего отстранения я не прекращал тренироваться и планирую быть полностью готов к соревнованиям, которые будут проходить после того, как моя дисквалификация завершится. Я планирую бегать в основном коммерческие старты, сейчас они быстро развиваются и становятся все более знаковыми", - сказал Сойкка.

"Представлять какой-либо регион на официальных соревнованиях пока не планирую. Обусловлено это тем, что зарплаты маленькие, а отношение к спортсменам часто оставляет желать лучшего. Но я остаюсь открыт для предложений. Если где-то предложат лучшие финансовые условия и мы найдем общий язык, то с радостью буду представлять регион на чемпионатах России", - отметил собеседник ТАСС.

Сойкка допустил, что его возвращение в спорт пройдет 1 октября на Казанском национальном полумарафоне. "Мне очень важно, чтобы были хорошая трасса, достойная конкуренция и отличная организация. В любом случае осенью я обязательно выступлю и сделаю все, чтобы пробежать быстро", - сказал спортсмен.

Сойкке 24 года. В 2020 году он выиграл молодежный чемпионат России по кроссу, годом ранее был вторым на молодежном первенстве России по горному бегу (до 23 лет). Сойкка - чемпион Санкт-Петербурга 2021 года в беге на 5 000 метров, в том же году он выиграл серебро на дистанции 1 000 метров на молодежном первенстве страны.