Приморье за два года получило 1,3 млрд рублей в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что для региона будет перспективным развитие фиджитал-спорта

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Приморский край в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" за два года получил 1,3 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен аппаратом вице-премьера.

Вице-премьер в рамках рабочей поездки в Приморский край оценил ход строительства ледовой арены для кёрлинга во Владивостоке, а также посетил стадион "Динамо", где пообщался со спортсменами. Он подчеркнул, что у региона наблюдается ощутимый прогресс в спортивной сфере.

"Президент Владимир Путин поставил цель - увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2022 года в Приморском крае этот показатель составил 56%, что выше среднероссийского уровня. В рамках реализации федпроекта "Спорт - норма жизни" за два года региону выделено 1,3 млрд рублей, которые пошли на создание инфраструктуры для массовых занятий спортом. Одновременно с этим Приморский край сосредоточен на развитии и профессионального спорта", - сказал Чернышенко.

Ледовая арена для кёрлинга предназначена для проведения круглогодичных тренировочных занятий и соревнований международного уровня, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В данный момент техническая готовность объекта составляет 85%. Вице-премьер также осмотрел стадион "Динамо", где оценил результаты работы по обновлению инфраструктуры.

Он добавил, что для региона будет перспективным развитие фиджитал-спорта.

"Фиджитал - совершенно новое направление, синергия классических видов спорта и цифровых дисциплин, благодаря чему у молодых людей есть возможность гармонично развиваться, используя и физические, и умственные нагрузки. Вместе с тем, чтобы спорт стал массовым, необходимы ролевые модели. Когда появятся спортсмены, которые будут проявлять себя и в классических видах спорта, и в компьютерных, сформируется новая категория "звезд" - людей, за которыми будут тянуться наши ребята. Поэтому в феврале следующего года в Казани пройдет фиджитал-турнир "Игры будущего", который объединит 2 тыс. спортсменов из более чем 100 стран. Приморский край может также внести свой вклад в развитие этого вида спорта", - сказал зампред правительства.