Тренер Непомнящего считает, что ему надо сохранять хладнокровие на тай-брейке Кубка мира

Гроссмейстер сыграет с азербайджанцем Рауфом Мамедовым

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий будет фаворитом на тай-брейке третьего раунда Кубка мира против азербайджанца Рауфа Мамедова, но ему следует сохранять хладнокровие. Такое мнение ТАСС высказал тренер Непомнящего Владимир Поткин.

Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Мамедовым во второй партии третьего раунда Кубка мира по шахматам. В первой партии, которая прошла в субботу, шахматисты также не смогли выявить победителя. В понедельник спортсмены проведут тай-брейк для определения сильнейшего.

"В целом Мамедов достойный и сильный соперник. В классической части он надежно действовал, и ничья - логичный исход, - сказал Поткин. - На тай-брейке Ян большой фаворит. Думаю, он в быстрые шахматы и блиц склонит чашу весов в свою сторону. Но надо сохранять хладнокровие, потому что Рауф очень опасен как в рапиде, так и блице".

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).