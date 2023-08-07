Выполнившая олимпийский норматив легкоатлетка Конева не верит, что ее допустят до Игр-2024

Спортсменка отметила, что хорошо подготовилась к чемпионату России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке Екатерина Конева, сумевшая в воскресенье выполнить олимпийский норматив, не верит в то, что российских легкоатлетов допустят до участия в Играх в Париже. Об этом Конева сообщила ТАСС.

"Во время выступления в Челябинске я не думала о том, смогу ли выполнить олимпийский норматив, - призналась Конева. - Я просто представляла идеальный прыжок в голове и старалась его воплотить в жизнь. Но я не верю в то, что этот результат даст мне возможность выступить на Олимпиаде в Париже".

"Мы очень хорошо подготовились к чемпионату России, на тренировках я прыгала на уровне личного рекорда, поэтому все предвещало результат даже более лучший, чем удалось показать. К сожалению, у меня были немного ватные ноги, я плохо спала, потому что в гостинице мой сон нарушили. Поела тоже плохо, из-за чего у меня здесь начало сводить ноги. Я решила не использовать все попытки, чтобы поберечь силы", - продолжила спортсменка.

Конева на чемпионате России в Челябинске во второй попытке прыгнула на 14,79 метра. Квалификационный норматив на Игры-2024 - 14,55 метра.

Конева последний раз выступала на международных соревнованиях в октябре 2015 года, когда на Всемирных военных играх в Южной Корее выиграла золотые медали как в тройном прыжке, так и в прыжках в длину. Начиная с 2017 года эта спортсменка ни разу не получала разрешений от международной федерации выступать в нейтральном статусе.

"Я выступаю сейчас только для своей дочери, в ней кроется вся моя мотивация. Чтобы она знала, что такое спортивные победы и как тяжело они порой даются. Она постоянно находится рядом со мной", - заключила собеседница ТАСС.