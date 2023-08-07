Удаление футболиста "Зенита" Барриоса рассмотрят на заседании КДК РФС 9 августа

Полузащитник приглашен на заседание

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании, которое пройдет 9 августа, рассмотрит удаление полузащитника петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги против московского "Динамо". Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

6 августа "Динамо" на выезде победило петербургский "Зенит" со счетом 3:2. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Барриос получил красную карточку, через две минуты игрок московской команды Вячеслав Грулев забил победный гол.

"Рассмотрим удаление Барриоса за грубую игру. Футболист приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.

"По итогам матча с "Ростовом" рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина, также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера ростовской команды Валерия Карпина, потом он вышел на поле. Болельщики "Оренбурга" скандировали нецензурные выражения на матче с "Уралом", также рассмотрим удаление футболиста "Оренбурга" Мансильи за грубую игру. Он приглашен на заседание. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова, также рассмотрим его неспортивное поведение - удар ногой по бутылке с водой, которая вылетела на футбольное поле", - добавил Григорьянц.

Глава КДК РФС также сообщил, что не все футболисты ЦСКА прошли через микст-зону после победной игры с московским "Локомотивом" (4:1). Этот эпизод также будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.

Барриосу 29 лет, он перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В составе петербургского клуба колумбийский полузащитник провел 154 игр в различных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За время выступлений за "Зенит" он получил две прямые красные карточки.