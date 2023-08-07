Вице-премьер Таджикистана отметила высокий уровень организации Игр стран СНГ

В соревнованиях в Белоруссии принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из разных стран, в том числе из Таджикистана

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Организаторы II Игр стран СНГ в Белоруссии проделали большую работу по подготовке, соревнования проходят на высшем уровне. Об этом заявила журналистам заместитель премьер-министра Таджикистана Матлубахон Сатториён.

"Организация Игр просто великолепна. Торжественная церемония открытия и сами Игры организованы на высшем уровне. Приглашаю вас в солнечный Таджикистан", - отметила вице-премьер Таджикистана, комментарий которой приводит агентство БелТА.

Находясь в Минске, замглавы правительства Таджикистана обсудила с белорусскими коллегами вопросы развития сотрудничества. "У вас очень хорошая база. Видно, что Белоруссия - это спортивная страна. Ощущается, что здоровый образ жизни - это ваша визитная карточка", - заявила вице-премьер Таджикистана.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.

В медальном зачете лидирует сборная России, представители которой уже завоевали 81 награду: 39 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте идет сборная Белоруссии (12-12-24), на третьем - команда Узбекистана (6-9-11).