КДК РФС рассмотрит эпизод с брошенным в игрока 2Drots предметом после матча с "Сахалином"

Орган рассмотрит удаление начальника команды "Сахалин" Игоря Беляя

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку московской медийной команды 2Drots после матча первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против "Сахалина" из Южно-Сахалинска. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Сформировали повестку по Кубку России. По матчу 2Drots - "Сахалин" рассмотрим удаление начальника команды "Сахалин" Игоря Беляя. Также после окончания матча при приветственном подходе к трибуне игроку 2Drots была нанесена травма глаза, предмет бросили болельщик 2Drots, рассмотрим этот эпизод . Это бросание предмета с попаданием в футболиста. По матчу медийной команды "Амкал" против ногинского "Знамени" рассмотрим задержку начала матча на четыре минуты по причине позднего выхода на поле игроков "Амкала", - сказал Григорьянц.

Матч между 2Drots и "Сахалином" завершился победой медийной команды со счетом 2:0. Согласно дисциплинарному регламенту РФС в случае попадания предметов, брошенных зрителями в игроков, виновный клуб наказывается штрафом или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей. Также команда может провести от одного до трех домашних матчей на нейтральном поле.