Чичерова уверена, что прыгуну в высоту Лысенко по силам стать рекордсменом сезона

После отбытия дисквалификации Данил Лысенко одержал 16 побед подряд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чемпиону России 2023 года в прыжках в высоту Данилу Лысенко на заключительном старте года будет по силам стать обладателем лучшего результата сезона в мире. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова.

Лысенко в воскресенье выиграл чемпионат России в Челябинске с результатом 2,33 метра. Это была его 16-я победа подряд после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

"Я нисколько не удивлена тому, что Данил пока не проиграл ни одного старта после своего возвращения в спорт в августе прошлого года, - сказала Чичерова. - Да, он пропустил четыре года, но талант никуда не денешь. У него очень грамотно выстроен тренировочный процесс, спортсмен успевает восстанавливаться и всегда на соревнованиях выходит на большие высоты. И очень здорово, что ребята другие тянутся за Данилом, все идет только на пользу нашей мужской высоте".

Лучший результат летнего сезона в мире принадлежит олимпийскому чемпиону катарцу Мутазу Баршиму, который прыгнул на 2,36 метра 16 июля на турнире в Польше. Лысенко 30 июля на открытом чемпионате Белоруссии победил с результатом 2,35 метра.

"Я думала, что Данил в Челябинске поставит 2,36, но был ветерок, который мог ему помешать. Лысенко очень радует всех, летит как перышко, здорово, что у нас есть такие прыгуны. Но через две недели в Екатеринбурге Данил, уверена, сможет превзойти результат Баршима и стать рекордсменом сезона. С одной стороны, конечно, грустно, что тот же Лысенко не может прыгать на международных стартах, но, с другой стороны, есть радостные чувства от того, что я, как и другие российские болельщики, могут видеть его выступления воочию", - заключила Чичерова.

С 17 по 19 августа в Екатеринбурге пройдет финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта". В числе участников этих соревнований будет и Лысенко.