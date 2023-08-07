Бывшего игрока "Спартака" Гаврилова выписали из института головного мозга после инсульта

Чемпион СССР отметил, что чувствует себя нормально

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова выписали из федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России, где он проходил восстановление после инсульта. Об этом Гаврилов рассказал ТАСС.

"Меня выписали, - сказал Гаврилов. - Чувствую себя нормально. После института головного мозга пока что буду дома".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".