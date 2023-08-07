Спортивный директор "Спартака" объяснил подписание контракта с футболистом Рябчуком

Пол Эшуорт подчеркнул, что защитник умеет справляться с давлением

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Молдавский защитник Олег Рябчук является опытным футболистом, московский "Спартак" искал левоногого левого защитника, поэтому он подходит команде. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт.

7 августа "Спартак" объявил о подписании контракта с Рябчуком на три года. Молдаванин перешел в "Спартак" из греческого "Олимпиакоса".

"Олег - очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением, - сказал Эшуорт. - Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в "Спартаке"!

Рябчуку 25 лет, он является воспитанником португальского футбола, ранее защитник выступал за "Порту" и "Пасуш де Феррейра", в "Олимпиакос" он перешел в 2021 году. Всего за греческий клуб Рябчук провел 120 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач, а также дважды стал чемпионом страны. В составе сборной Молдавии футболист провел 41 матч.