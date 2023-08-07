Умер баскетбольный тренер Владимир Тржескал

Ему было 92 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по баскетболу Владимир Тржескал умер на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

"Вместе со своей супругой Кирой Александровной Тржескал Владимир Иосифович вырастил целую плеяду прославленных спортсменов. Легендарные детские тренеры подготовили бронзовых призеров Олимпийских игр, вице-чемпионов мира, чемпионов Европы, - говорится в заявлении пресс-службы. - РФБ выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Тржескала".

В начале тренерской деятельности Тржескал работал с баскетбольной командой Балтийского завода. Позднее он перешел на работу с детьми и начал преподавать физкультуру в средней школе № 86 в Санкт-Петербурге. В 1973 году он познакомился со своей будущей женой Кирой, с тех пор тренеры работали в тандеме. Среди воспитанниц супругов олимпийская чемпионка 1992 года Наталья Засульская, обладательницы бронзовых медалей Игр Мария Степанова, Илона Корстин, Елена Карпова и Светлана Абросимова, чемпионка Европы 2011 года Евгения Белякова.