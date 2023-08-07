Янчук считает теннисиста Медведева одним из фаворитов турнира в Торонто

Россиянин посеян на турнире под вторым номером

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев хорошо играет на североамериканских кортах, поэтому он будет одним из фаворитов турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Торонто. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Соревнования в Торонто стартуют в понедельник. Медведев посеян на турнире под вторым номером и является действующим победителем соревнований. Он начнет соревнования со второго круга.

"Мне кажется, Даниил будет одним из фаворитов на турнире в Торонто. Он умеет хорошо играть на американских кортах, ему хорошо подходит их отскок и погодные условия. Конечно, выиграть будет непросто, так как там много сильных соперников, но Даниил, безусловно, будет претендовать на победу", - сказал Янчук.

Турнир в Торонто проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Призовой фонд соревнований $6,6 млн. Из россиян турнир в Канаде выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).