Сборная России по хоккею среди игроков до 23 лет одержала первую победу на турнире в Сочи

Основное время и овертайм матча против "Авангарда" завершились со счетом 3:3, в серии буллитов сборная победила со счетом 2:1

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Сборная России среди игроков до 23 лет со счетом 4:3 после серии буллитов победила омский хоккейный клуб "Авангард" в матче предсезонного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе сборной России шайбы забросили Дмитрий Бучельников (1-я минута), Семен Демидов (26) и Максим Великов (42), у "Авангарда" отличились Валентин Пьянов (22) и Денис Венгрыжановский (32, 52). Серия буллитов закончилась со счетом 2:1. Победный буллит реализовал Илья Чефалов.

Позднее в понедельник на турнире встретятся хоккеисты "Сочи" и владивостокского "Адмирала". Начало матча запланировано на 19:30 мск.

В турнире также принимает участие петербургский СКА. Соревнования проходят с 3 по 8 августа. В заключительный день турнира "Авангард" встретится с "Адмиралом", сборная России сыграет против СКА.