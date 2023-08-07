Корстин считает, что Тржескал был великим тренером

В понедельник тренер Владимир Тржескал умер на 93-м году жизни

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Владимир Тржескал был великим тренером, он воспитывал в своих подопечных мышление победителей. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, которая является одной из воспитанниц тренера.

В понедельник Тржескал умер на 93-м году жизни.

"Конечно, очень грустная, прискорбная новость. Большая потеря для нас всех - его воспитанниц. Владимир Иосифович до конца был очень живым, веселым, мы совсем недавно с ним разговаривали. Он был великим тренером, человеком с большой буквы. Он был бойцом, человеком с большим чувством юмора. Он всегда шутил, рассказывал смешные истории, анекдоты", - сказала Корстин.

"Владимир Иосифович научил меня и многих своих воспитанниц, что такое труд, что надо выкладываться для достижения результата. Научил мышлению победителей. Огромное ему спасибо за наше детство. Он тренер и учитель для меня лично, человек, с которым было комфортно и приятно. Очень грустно сегодня, что он ушел из жизни. Думаю, все его воспитанницы очень грустят и вспоминают его добрыми словами", - добавила она.

В период игровой карьеры Корстин в составе сборной России дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008) и серебряным призером чемпионата мира (2002, 2006), трижды побеждала в чемпионате Европы (2003, 2007, 2011).

В начале тренерской деятельности Тржескал работал с баскетбольной командой Балтийского завода. Позднее он перешел на работу с детьми и начал преподавать физкультуру в средней школе № 86 в Санкт-Петербурге. В 1973 году он познакомился со своей будущей женой Кирой, с тех пор тренеры работали в тандеме. Среди воспитанниц супругов олимпийская чемпионка 1992 года Наталья Засульская, обладательницы бронзовых медалей Игр Мария Степанова, Корстин, Елена Карпова и Светлана Абросимова, чемпионка Европы 2011 года Евгения Белякова.